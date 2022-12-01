В Украине изменились цены на сало: сколько сейчас стоит популярный продукт

Цены на домашнее сало впервые с лета начали снижаться

В Украине к зиме начали снижаться цены на мясную продукцию. В список продуктов, которые стали более доступными украинцам, вошло и любимое многими сало. Средняя цена за его килограмм по состоянию на 1 декабря составила 189 гривен, что на десятку меньше, чем в октябре.

Разницу в стоимости сала отметили аналитики портала "Минфин". Отметим тот момент, что в течении ноября средняя цена на этот продукт снизилась почти на 13 гривен — с 254,93 до 242,65 гривен.

Чаще всего потребителям предоставляют выбор из двух видов подобной продукции — домашнего и соленого сала. На утро 1 декабря средняя цена домашнего сала составляла 189 гривен, что на десять гривен дешевле, чем в октябре. Соленое в среднем обходится дороже на полтинник, однако его стоимость колеблется от магазина к магазину.

Средние цены на сало в Украине

Отметим, что ранее цены на сало лишь регулярно росли: на домашнее — с июля, на соленое — с мая. Сейчас же динамика стоимости приятно удивляет.

Разница в ценах на сало

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