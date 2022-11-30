В Украине подешевели сразу три популярных продукта: какие цены в супермаркетах

Больше всего изменились цены на мясо

В ноябре 2022 произошло снижение цен на ряд продуктов в украинских супермаркетах. Так, например, по сравнению с предыдущим месяцем существенно подешевели цитрусовые и другие фрукты.

При этом, как стало известно, за последний месяц произошло падение цен не только на вышеуказанные продукты. Так, по данным сайта Минфин, к концу ноября снизились цены еще и на гречку, сахар и курятину.

Цены на гречку

По сравнению с октябрем в нынешнем месяце можно увидеть снижение цен на гречку. Средний ценник на данную крупу упал почти на 4 гривны с 80,78 грн. до 76,37 грн. Выгоднее всего данный продукт можно приобрести в сети супермаркетов "Ашан". Там гречку продают по цене 67,30 за килограмм.

Стоимость гречки в популярных украинских супермаркетах

Цены на сахар

В украинских крупных супермаркетах также снизились и цены на сахар. Если еще месяц назад за килограмм этого сладкого продукта в среднем приходилось отдавать 34,61 грн., то к концу ноября стоимость снизилась до 34,27 грн. Дешевле всего сахар продают в супермаркетах сети "Варус".

Стоимость сахара в популярных украинских супермаркетах

Цены на курятину

Небольшое снижение цен произошло и на курятину:

Стоимость куриных бедер снизилась с 101,88 грн./кг до 99,95 грн./кг.

Также подешевели и голени – с 75,02 грн./кг до 69,95 грн./кг.

Совсем немного упала цена и на куриное филе – с 134,57 грн./кг до 134,45 грн./кг.

Стоимость курятины в популярных украинских супермаркетах

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине подорожает один из самых популярных овощей. Фермеры рассказали, когда ждать роста цен.

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