В Украине подешевели сразу три популярных продукта: какие цены в супермаркетах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Больше всего изменились цены на мясо
В ноябре 2022 произошло снижение цен на ряд продуктов в украинских супермаркетах. Так, например, по сравнению с предыдущим месяцем существенно подешевели цитрусовые и другие фрукты.
При этом, как стало известно, за последний месяц произошло падение цен не только на вышеуказанные продукты. Так, по данным сайта Минфин, к концу ноября снизились цены еще и на гречку, сахар и курятину.
Цены на гречку
По сравнению с октябрем в нынешнем месяце можно увидеть снижение цен на гречку. Средний ценник на данную крупу упал почти на 4 гривны с 80,78 грн. до 76,37 грн. Выгоднее всего данный продукт можно приобрести в сети супермаркетов "Ашан". Там гречку продают по цене 67,30 за килограмм.
Цены на сахар
В украинских крупных супермаркетах также снизились и цены на сахар. Если еще месяц назад за килограмм этого сладкого продукта в среднем приходилось отдавать 34,61 грн., то к концу ноября стоимость снизилась до 34,27 грн. Дешевле всего сахар продают в супермаркетах сети "Варус".
Цены на курятину
Небольшое снижение цен произошло и на курятину:
- Стоимость куриных бедер снизилась с 101,88 грн./кг до 99,95 грн./кг.
- Также подешевели и голени – с 75,02 грн./кг до 69,95 грн./кг.
- Совсем немного упала цена и на куриное филе – с 134,57 грн./кг до 134,45 грн./кг.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине подорожает один из самых популярных овощей. Фермеры рассказали, когда ждать роста цен.
Также мы сообщали о том, что в Украине подешевели сразу пять популярных овощей. Названы актуальные цены в супермаркетах.