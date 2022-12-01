В Україні змінилися ціни на сало: скільки зараз коштує популярний продукт

Ціни на домашнє сало вперше з літа почали знижуватись

В Україні до зими почали знижуватися ціни на м’ясну продукцію. До списку продуктів, які стали доступнішими для українців, увійшло й улюблене багатьма сало. Середня ціна за його кілограм станом на 1 грудня становила 189 гривень, що на десятку менше, ніж у жовтні.

Різницю у вартості сала відзначили аналітики порталу "Мінфін". Зазначимо, що протягом листопада середня ціна на цей продукт знизилася майже на 13 гривень — із 254,93 до 242,65 гривень.

Найчастіше споживачам надають вибір із двох видів подібної продукції — домашнього та солоного сала. На ранок 1 грудня середня ціна домашнього сала становила 189 гривень, що на десять гривень дешевше, ніж у жовтні. Солоне в середньому коштує дорожче на пів сотні, проте його вартість коливається від магазину до магазину.

Середні ціни на сало в Україні

Зазначимо, раніше ціни на сало лише регулярно зростали: на домашнє — із липня, на солоне — з травня. Зараз динаміка вартості приємно дивує.

Різниця у цінах на сало

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в середньому по Україні зараз просять за гречку та яйця. Як відомо, ці товари також мають особливу популярність серед наших співвітчизників.

Також ми писали про зміни в ціні на деякі види фруктів, серед яких різні цитрусові.