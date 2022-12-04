Их покупает каждый: в Украине подорожают сразу несколько овощей

Специалисты рассказали, когда в стране начнут увеличиваться цены на некоторые овощи

В ближайшее время в Украине могут подорожать несколько популярных у покупателей овощей. Рост цен этой зимой обусловлен сразу несколькими причинами.

Больше всего увеличится стоимость овощей борщевого набора, поскольку их хранение может подорожать в связи с проблемами с электроэнергией в стране. Украинцы заметят обновленные ценники уже в декабре. Об этом сообщают специалисты АПК-Информ: овощи и фрукты".

По мнению экспертов, в период сильных морозов в Украине может подорожать картофель. Однако резкого скачка цен не будет. Вероятнее всего, изменение стоимости произойдет в феврале.

Отметим, что по данным Минфин, в начале декабря средняя цена за килограмм картофеля в украинских супермаркетах составила 10,33 грн, то есть на 72 копейки больше, нежели в ноябре.

Цены на картофель в Украине

Также в декабре начали расти цены на лук. К примеру, зеленый лук подорожал за последний месяц с 34,44 до 35,97. В то же время лук-порей вырос в цене с 85,64 до 93,90.

Цены на лук в Украине

Согласно прогнозам специалистов, лук может стать рекордсменом по подорожанию среди овощей борщевого набора. Причиной вероятного роста цен зимой также называют высокие затраты на хранение.

Напомним, что в Украине изменились цены на один из самых популярных продуктов — сало. "Телеграф" рассказал, сколько сейчас стоит в супермаркетах домашнее сало.