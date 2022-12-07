Блэкауты в Украине могут повлиять на стоимость продуктов: чего ожидать от цен

Цены на продукты будут зависеть от частоты отключений электроенергиии

В связи с массовыми отключениями электроэнергии из-за российских обстрелов цены на продукты питания в Украине могут вырасти на несколько процентов.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время национального телемарафона рассказал, как перебои с энергоснабжением могут отразится на стоимости продуктов. По его словам, для базовой продуктовой корзины отключение электроэнергии физических угроз не вызывает.

Сообщается, что доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3 до 5%, а дальше всё будет зависеть от частоты этих отключений и, соответственно, от необходимости использования альтернативных источников, которые дороже.

"Если ситуация будет текущей, с прогнозируемым плановым отключением, существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не более", — отметил Тарас Высоцкий.

Также замминистра аграрной политики добавил, что многие альтернативные источники питания уже в пути в нашу страну. Их заказали на средства предприятий, а также с помощью финансирования международными партнерами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стоимость одного из популярных продуктов может существенно вырасти.

Также мы сообщали о том, что в украинских супермаркетах выросли цены сразу на несколько овощей, которые покупает каждый.