Укр

В Украине может значительно подорожать один из самых популярных продуктов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Отечественные производители могут существенно изменить стоимость выпускаемой продукции Новость обновлена 06 декабря 2022, 11:56
Отечественные производители могут существенно изменить стоимость выпускаемой продукции

В условиях вероятного уменьшения экспорта и увеличения импорта украинским сыроварам, скорее всего, придется сокращать выпуск продукции

Пока в Украине падают цены на ряд популярных продуктов питания, отечественные производители сыров планируют увеличить ценники на свою продукцию.

Как сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро", в планах украинских сыроделов увеличить цены на свои товары, ведь, несмотря ни на что, украинцы все равно будут праздновать Новый год и другие новогодние праздники.

"Увеличение продаж действительно может произойти, но только на внутреннем рынке. А вот с экспортом могут возникнуть проблемы. Европейские импортеры существенно снижают цены спроса, и экспорт сыра в ЕС снова может оказаться невыгодным", — пояснили аналитики.

Также отмечается, что при условии уменьшения цен на экспорт для внутреннего рынка производители все равно могут повысить цены, учитывая активизацию потребительского спроса.

В то же время эксперты убеждены, что повышение цен при нынешней рентабельности является крайне ложным решением. Особенно, если учесть, уменьшение цен на экспорт.

"В таком случае отечественным производителям придется существенно сокращать производство", — отмечают в "Инфарго".

Учитывая, что в странах Европы цены на сырные продукты начали стремительно ползти вниз, экспорт в ЕС может снизиться до минимальных объемов. Также аналитики не исключают вероятности импорта в Украину большего количества европейских сыров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах начали снижаться цены на некоторые фрукты.

Также напомним, что в Украине, несмотря на значительный осенний рост, цены на куриные яйца все же стали стабилизироваться. Более того, в подавляющем большинстве супермаркетов этот товар неспешно, но уверенно продолжает дешеветь.

Теги:
#Украина #Сыр #Цены