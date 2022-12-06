В Украине может значительно подорожать один из самых популярных продуктов

В условиях вероятного уменьшения экспорта и увеличения импорта украинским сыроварам, скорее всего, придется сокращать выпуск продукции

Пока в Украине падают цены на ряд популярных продуктов питания, отечественные производители сыров планируют увеличить ценники на свою продукцию.

Как сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро", в планах украинских сыроделов увеличить цены на свои товары, ведь, несмотря ни на что, украинцы все равно будут праздновать Новый год и другие новогодние праздники.

"Увеличение продаж действительно может произойти, но только на внутреннем рынке. А вот с экспортом могут возникнуть проблемы. Европейские импортеры существенно снижают цены спроса, и экспорт сыра в ЕС снова может оказаться невыгодным", — пояснили аналитики.

Также отмечается, что при условии уменьшения цен на экспорт для внутреннего рынка производители все равно могут повысить цены, учитывая активизацию потребительского спроса.

В то же время эксперты убеждены, что повышение цен при нынешней рентабельности является крайне ложным решением. Особенно, если учесть, уменьшение цен на экспорт.

"В таком случае отечественным производителям придется существенно сокращать производство", — отмечают в "Инфарго".

Учитывая, что в странах Европы цены на сырные продукты начали стремительно ползти вниз, экспорт в ЕС может снизиться до минимальных объемов. Также аналитики не исключают вероятности импорта в Украину большего количества европейских сыров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах начали снижаться цены на некоторые фрукты.

Также напомним, что в Украине, несмотря на значительный осенний рост, цены на куриные яйца все же стали стабилизироваться. Более того, в подавляющем большинстве супермаркетов этот товар неспешно, но уверенно продолжает дешеветь.