В Украине стали дешевле четыре самых популярных среди покупателей продукта

Более заметно изменились цены на растительное масло, сахар, соль, макароны и гречку

Пока в Украине резко дорожают популярные овощи, другие категории товаров постепенно уменьшают цифры на своих ценниках. В частности, в украинских магазинах стали дешевле несколько социально важных для потребителей продуктов.

Как стало известно из данных мониторинга цен от финансового портала Минфин, в первых числах декабря стали дешевле такие продукты как подсолнечное масло, макароны, сахар и гречка. В то же время, средняя цена на соль удержалась на позициях, которые наблюдались в ноябре.

Так, в украинских супермаркетах цена одной 850-миллитровой бутылки подсолнечного масла "Олейна" в декабре составила 62,15 гривны, а вот "Щедрый Дар" сейчас стоит 65,47 гривны.

Если рассмотреть цены на макаронные изделия, за килограмм продукта придется выложить 29,70 гривны.

Вслед за макаронами снизилась и цена сахара. К примеру, если в ноябре он стоил 34,41 грн, то уже сейчас килограмм обойдется в 34,27 грн.

Что касается гречневой крупы, то она продолжает дешеветь. Если еще несколькими месяцами раньше гречка стоила больше сотни гривен, то сейчас цена составляет 76,37 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после ноябрьского падения цен на достаточно большое количество товаров в украинских супермаркетах стоимость некоторых из них все же не остановила свое падение и в декабре. В частности, дешевле стали яйца, сало и сахар.