В Україні може значно подорожчати один з найпопулярніших продуктів

В умовах ймовірного зменшення експорту та збільшення імпорту українським сироварам, найімовірніше, доведеться скорочувати випуск продукції

Поки в Україні падають ціни на низку популярних харчових товарів, вітчизняні виробники сирів планують збільшити цінники на свою продукцію.

Як повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро", у планах українських сироварів збільшити ціни на свої товари, адже, попри все, українці все одно святкуватимуть Новий рік та інші новорічні свята.

"Збільшення продажів дійсно може відбутися, але тільки на внутрішньому ринку. А от з експортом можуть виникнути проблеми. Європейські імпортери суттєво знижують ціни попиту, і експорт сиру в ЄС знову може стати невигідним", — пояснили аналітики.

Також зазначається, що при умові зменшення цін на експорт, для внутрішнього ринку виробники все одно можуть підвищити ціни, враховуючи активізацію споживчого попиту.

Водночас експерти переконані, що підвищення цін при нинішній рентабельності є вкрай хибним рішенням. Особливо, якщо врахувати, зменшення цін на експорт.

"У такому випадку вітчизняним виробникам доведеться суттєво скорочувати виробництво", — відзначають у "Інфарго".

З огляду на те, що у країнах Європі ціни на сирні продукти почали стрімко повзти униз, експорт у ЄС може зменшитися до мінімальних обсягів. Також аналітики не виключають ймовірності імпорту до України більшої кількості європейських сирів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, шо в український магазинах почали зменшуватися ціни на деякі фрукти.

Також нагадаємо, що в Україні, попри значне осіннє зростання, ціни на курячі яйця все ж почали стабілізуватися. Ба більше, у переважній більшості супермаркетів цей товар неспішно, але впевнено продовжує дешевшати.