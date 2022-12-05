В Україні стали дешевшими чотири найпопулярніших серед покупців продукти

Більш помітно змінилися ціни на олію, цукор, сіль, макарони та гречку

Поки в Україні різко дорожчають популярні овочі, інші категорії товарів поступово зменшують свої цінники. Зокрема, в українських магазинах стали дешевшими кілька соціально важливих для покупців продуктів.

Як стало відомо з даних моніторингу цін від фінансового порталу Мінфін, у перших числах грудня стали дешевшими такі продукти як соняшникова олія, макарони, цукор і гречка. Водночас середня ціна на сіль утрималася на позиціях, які спостерігалися в листопаді.

Так, в українських супермаркетах ціна однієї 850-мілілітрової пляшки соняшникової олії "Олейна" у грудні склала 62,15 гривні, а от "Щедрий Дар" зараз коштує 65,47 гривні.

Якщо розглянути ціни на макаронні вироби, то за кілограм продукту доведеться викласти 29,70 гривень.

Слідом за макаронами зменшилася й ціна цукру. До прикладу, якщо у листопаді він коштував 34,41 гривні, то вже зараз кілограм обійдеться у 34,27 гривні.

Що стосується гречаної крупи, то вона продовжує дешевшати. Якщо ще кількома місяцями раніше вона коштувала більше сотні гривень, то зараз її ціна складає 76,37 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після листопадового падіння цін на досить велику кількість товарів в українських супермаркетах, вартість деяких з них все ж не зупинила своє падіння й у грудні. Зокрема, дешевшими стали яйця, сало та цукор.