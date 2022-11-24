Блекаут в Україні: озвучено три найгірші сценарії

За найгіршого сценарію електрики не буде тиждень

росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по українській енергосистемі. Після чергової ворожої атаки 23 листопада багато міст України залишилися без світла, а всі АЕС перестали видавати енергію в систему. При цьому українським фахівцям вдалося оперативно загоїти всі об’єкти критичної інфраструктури в регіонах, а роботу атомної станції планують відновити вже надвечір 24 листопада. Однак у випадку, якщо атаки продовжуватимуться, потрібно бути готовими і до їх можливих наслідків.

Журналісти Forbes опублікували три варіанти блекауту, ґрунтуючись на урядовому звіті, який опинився у розпорядженні видання.

Перший сценарій

Армія росії завдає ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни, а також б’є по електростанціях на лівому березі України.

За такого розвитку подій без електроенергії можуть залишитися такі області:

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Дніпропетровська

А також не окуповані території Харківської, Донецької та Луганської областей. Крім того, частково можуть залишитись без світла Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області з лівим берегом Києва.

Повідомляється, що електрика в такому разі може зникнути на 12-24 години. За цей час українські енергетики мають поступово підключати електростанції. Спочатку малі теплоелектроцентралі та гідроелектростанції, які мають харчуватися великими теплоелектростанціями. Компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть загоєні автономно.

Блекаут в Україні

Другий сценарій

Росіяни атакують електростанції та підстанції по всій території України. При цьому Україна залишається підключеною до енергосистеми Європи.

У цьому випадку вже вся підконтрольна Україні територія залишається без електропостачання терміном від 12 до 24 годин. Протягом двох годин за допомогою європейської енергомережі буде запитано українських АЕС. Електрика з’являтиметься в окремих регіонах країни, які потім поступово об’єднуватимуться в єдину енергосистему.

Блекаут в Україні

Третій сценарій

Цей сценарій є найскладнішим для України. У ньому війська Росії наносять серію одночасних масованих атак по відкритих розподільних пристроях атомних станцій, а також підстанціям, що з’єднують українську енергосистему з європейською.

Зазначається, що АЕС можуть утриматися в роботі і на одному працюючому енергоблоці, обслуговуючи власні потреби, проте якщо удар буде завдано безпосередньо до станцій, то вони можуть бути і повністю зупинені без можливості зворотного запитування протягом двох годин. У такому разі блекаут може тривати до семи діб.

Блекаут в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відреагували в Україні на новий російський ракетний обстріл 23 листопада.