"Темні часи" не вічні: астролог відповів, чи будуть українці зі світлом на Новий рік

Відомий астролог Влад Росс розповів, чи загрожує блекаут українцям на Новий рік-2023

Передсвятковий сезон напередодні Різдва та Нового року вже розпочався. Навіть якщо від незліченних вогнів в умовах відключення світла доведеться відмовитись, є всі шанси створити новорічну атмосферу.

Астролог Влад Росс відповів в інтерв’ю "Главреду" на питання, що цікавить багатьох українців, щодо того, чи проходитиме новорічна ніч у темряві. На думку астролога, "темні часи" для українців закінчаться у 20-х числах грудня – після входження Юпітера на знак Овна.

"Так що Новий рік ми здебільшого зустрічатимемо зі світлом. Хоча, з іншого боку, зі свічками теж романтично — можна економити електроенергію і не включати світло", — зазначив Влад Росс.

Також астролог наголосив, що повний та тривалий блекаут Україні не загрожує. Він не бачить того, що наша країна буде абсолютно відключена і знеструмлена.

Згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих ракетних обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.