Чому у Києві катастрофічна ситуація зі світлом: у YASNO назвали три причини

Частину аварій провокують самі споживачі

У Києві на сьогоднішній день мало не найважча ситуація з електропостачанням — першопричина тому, звичайно ж, російські обстріли, однак є ще й три причини, чому так важко відновити систему.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, на 7 грудня у Києві вдавалося забезпечити 70% потреб будинків, при цьому на лівому березі столиці цей показник становив лише 30%, оскільки досі триває ремонт одного з комунальних об’єктів генерації, а мережі інших джерел перевантажені та не можуть передати необхідну кількість електрики.

Терміни відновлення системи досі невідомі, при цьому трапляється багато локальних аварій, і Коваленко називає три причини цього:

Не спрацьовує автоматика. У частині трансформаторних підстанцій може видаватися шибка при включенні черг з диспетчерської, абоненти залишаються без світла, і співробітникам ДТЕК доводиться підключати їх вручну. Система роками будувалася для стабільної роботи, не призначена для такої кількості включень та відключень, і не витримує такого навантаження, що також спричиняє аварії. Відкладений попит. Як тільки з’являється електрика, люди починають різко все заряджати і користуватися приладами, через що споживання може зростати в рази, і замість трьох черг іноді виходить включити тільки одну.

"Дві з цих причин пов'язані з користуванням. Тому прошу дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії, особливо зараз, бо від цього залежить швидкість відновлення інфраструктури. Адже енергетики викладаються на максимум, щоб у наших оселях було світло", — наголошує Коваленко.

Варто зауважити, що на 8 грудня екстрені відключення діють у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляв "Телеграф", є ризик, що блекаут в Україні триватиме тижнями, якщо обстріли не припиняться.