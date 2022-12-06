На випадок відключення тепла та світла: як зробити обігрівач своїми руками (відео)

Для створення обігрівача знадобиться мінімум матеріалів

Українці, готуючись до важкої зими, вигадали безліч способів, як зігріти свій будинок у разі відключення опалення. Одним із джерел тепла може стати саморобний обігрівач. "Телеграф" розповість, як його зробити та які матеріали для цього знадобляться.

Хоча такі обігрівачі розсіюють тепло по приміщенню не дуже швидко, все ж таки вони є відмінною альтернативою за умови відключення, у тому числі й електроенергії, оскільки вони працюють не від мережі. Автор Youtube-каналу desertsun02 показав, як легко та швидко зробити своїми руками саморобний обігрівач з невеликої кількості матеріалів.

Що знадобиться для обігрівача

дві вогнетривкі цегли

вентилятор;

свічки, ізопропіловий спирт або етанол.

металева сковорода (важливо щоб ручка була не плавка);

Як зібрати обігрівач

цеглу потрібно встановити паралельно, щоб зверху на них можна було поставити сковороду;

між цеглою потрібно розмістити свічку (або ємність із паливом).

невеликий вентилятор слід розташувати за конструкцією (у випадку, якщо у вас є стійка до жару модель, наприклад, вентилятор для духовки, його можна встановити на самій сковороді).

Таким чином, сковорода нагріватиметься від свічок або палива, а вентилятор розноситиме тепле повітря в той бік, в який його спрямують.

Важливо! При створенні саморобних обігрівачів слід бути обережним і дотримуватися всіх правил безпеки. Також не слід залишати систему обігріву без нагляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зробити обігрівач своїми руками з картоплі. Він зможе обігрівати ваш будинок протягом кількох годин.