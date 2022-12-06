На случай отключения тепла и света: как сделать обогреватель своими руками (видео)

Для создания обогревателя понадобиться минимум материалов

Украинцы, готовясь к тяжелой зиме, придумали множество способов, как согреть свой дом в случае отключения отопления. Одним из источников тепла может стать самодельный обогреватель. "Телеграф" расскажет, как его сделать и какие материалы для этого понадобятся.

Хотя такие обогреватели рассеивают тепло по помещению не слишком быстро, всё же они являются отличной альтернативой при условии отключения, в том числе и электроэнергии, поскольку они работают не от сети. Автор Youtube-канала desertsun02 показал, как легко и быстро сделать своими руками самодельный обогреватель из небольшого количества материалов.

Что понадобится для обогревателя

два огнеупорных кирпича

вентилятор;

свечи, изопропиловый спирт или этанол.

металлическая сковорода (важно, чтобы ручка была не плавкая);

Как собрать обогреватель

кирпичи нужно установить параллельно, чтобы сверху на них можно было поставить сковороду;

между кирпичами нужно разместить свечу (или же ёмкость с топливом).

небольшой вентилятор следует расположить за конструкцией (в случае, если у вам есть жаропрочная модель, к примеру, вентилятор для духовки, то его можно установить на самой сковороде).

Таким образом, сковорода будет нагреваться от свечей или топлива, а вентилятор будет разносить теплый воздух в ту сторону, в которую его направят.

Важно! При создании самодельных обогревателей следует быть крайне осторожным и придерживаться всех правил безопасности. Также не следует оставлять систему обогрева без присмотра.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как сделать обогреватель своими руками из картофеля. Он сможет обогревать ваш дом в течение нескольких часов.