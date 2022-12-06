На случай отключения тепла и света: как сделать обогреватель своими руками (видео)
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Для создания обогревателя понадобиться минимум материалов
Украинцы, готовясь к тяжелой зиме, придумали множество способов, как согреть свой дом в случае отключения отопления. Одним из источников тепла может стать самодельный обогреватель. "Телеграф" расскажет, как его сделать и какие материалы для этого понадобятся.
Хотя такие обогреватели рассеивают тепло по помещению не слишком быстро, всё же они являются отличной альтернативой при условии отключения, в том числе и электроэнергии, поскольку они работают не от сети. Автор Youtube-канала desertsun02 показал, как легко и быстро сделать своими руками самодельный обогреватель из небольшого количества материалов.
Что понадобится для обогревателя
- два огнеупорных кирпича
- вентилятор;
- свечи, изопропиловый спирт или этанол.
- металлическая сковорода (важно, чтобы ручка была не плавкая);
Как собрать обогреватель
- кирпичи нужно установить параллельно, чтобы сверху на них можно было поставить сковороду;
- между кирпичами нужно разместить свечу (или же ёмкость с топливом).
- небольшой вентилятор следует расположить за конструкцией (в случае, если у вам есть жаропрочная модель, к примеру, вентилятор для духовки, то его можно установить на самой сковороде).
Таким образом, сковорода будет нагреваться от свечей или топлива, а вентилятор будет разносить теплый воздух в ту сторону, в которую его направят.
Важно! При создании самодельных обогревателей следует быть крайне осторожным и придерживаться всех правил безопасности. Также не следует оставлять систему обогрева без присмотра.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как сделать обогреватель своими руками из картофеля. Он сможет обогревать ваш дом в течение нескольких часов.