Отключения света и цены на продукты: что подорожает до Нового года

Уже к концу декабря цены могут значительно измениться

Систематические блэкауты из-за массированных ракетных ударов могут повлечь за собой подорожание ряда популярных среди украинцев продуктов. В частности, увеличение цен предсказывают на такие товары, как молочка, фрукты, овощи и мясо.

Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко, из-за экстренных остановок перерабатывающие комплексы молочных продуктов не имеют возможности в определенные сроки переработать все имеющееся сырье, так что это точно должно сказаться на конечной цене товара.

Кроме того, подорожание молочки может произойти еще и из-за того, что вырастет и объем импорта. Такой же прогноз эксперт дает и в том случае, если массовые отключения электричества будут продолжаться.

Что касается мяса, то наибольшее количество электроэнергии используют птицепроизводство. К примеру, для выращивания бройлеров требуется бесперебойное освещение и тепло, поэтому инкубаторы от сети не отключают, чтобы поддерживать надлежащую температуру.

"Рост цены в декабре очевиден: производители пытаются приспособиться к такой сложной работе, имеющееся количество генераторов будет играть большую роль в работе отрасли как для поддержания нынешней ситуации предприятий, так и развития молодняка", – пояснил эксперт.

Подобная проблема сейчас и у компаний, выращивающих свиней. Профильные предприятия страдают от перебоев с электричеством. Особенно сильно эта проблема повлияла на проседание закупочных цен переработчиками. Производство говядины также столкнулось с неблагоприятными условиями.

По мнению Гопко, при условии, что отключения в стране будут продолжены, вырастут цены и на овощи и фрукты. Для хранения в хранилищах и складах необходимо поддерживать температуру.

"Во многих случаях это регулируется через электронные приборы. Параллельно с этим использование топлива и логистика также повлияют на конечное ценообразование", — подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с массовыми отключениями электроэнергии из-за российских обстрелов цены на пищевые продукты в Украине могут вырасти на несколько процентов.