Плановые отключения света возвращаются в пять регионов Украины: кому повезет

Ситуация в энергосистеме все еще остается тяжелой

Ряд областей Украины отказываются от аварийных отключений электричества и возвращаются к планам стабилизационных отключений света, то есть электроэнергия там будет появляться и пропадать по графикам.

Как сообщает официальный Telegram-канал ДТЭК, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Туда плановые отключения энергии возвращаются с понедельника, 5 декабря.

Вместе с тем пресс-служба столичного подразделения ДТЭК подтвердила, что возвращения к плановым отключениям также касается и самого Киева.

В компании также напомнили, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой, а потому потенциальные отклонения от графиков исключать нельзя, хотя работники энергетической отрасли делают все, чтобы их было как можно меньше.

Как сообщалось ранее, масштабные российские обстрелы нанесли серьезное повреждение украинским энергосетям, из-за чего во всех областях начали ощущаться перебои с электричеством.

При этом в ДТЭК говорили, что уже использовали свой запас оборудования, которым можно быстро произвести ремонт. В то же время покупка нового оборудования может обойтись в огромные суммы.