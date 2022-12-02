В Украине будут штрафовать за несправедливое отключение света: кого коснется

Операторов системы распределение призывают быть справедливыми ко всем потребителям электричества

В Украине продолжаются аварийные отключения света, связанные с серьезным повреждением энергетической структуры после российских атак. Учитывая наличие многих жалоб со стороны пользователей, в Минэнерго решили припугнуть облэнерго введением штрафов за несоблюдение графиков отключения. Таким образом надеются минимизировать проблемные ситуации и установить справедливое потребление электричества всеми абонентами.

Информацию сообщили на официальной Facebook-странице Министерства энергетики Украины в пятницу, 2 декабря. Подобное решение было принято во время заседания специальной комиссии, участие в которой приняли министр Герман Галущенко, а также представители ОП, НКРЕКП, "Укрэнерго" и других операторов систем распределения.

По словам Галущенко, многие украинцы испытывают дискомфорт от несправедливого отключения электричества. В первую очередь жалобы поступают на то, что ДТЭК или облэнерго отключают свет вне графиков, хотя те и присутствуют на официальных сайтах. Больше всего недовольны жители Киева и области, Полтавы и Львова.

"При отключении электроэнергии СОР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях", — добавил чиновник.

Таким образом, если графики отключения электроэнергии не будут соблюдаться, руководители облэнерго или ДТЭК понесут за это персональную ответственность. Скорее всего, она будет выражена в финансовом эквиваленте — с помощью штрафов.

Добавим, что помимо этого на заседании пообещали решить проблему с донесением до граждан актуальной информации об отключении электроснабжения.

Судя по всему, в рамках подобных "справедливых" отключений в Киеве нашли весьма простое решение проблемы. Теперь без света останутся и жители тех домов, которые расположены на одной линии с важными объектами инфраструктуры.