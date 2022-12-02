В Україні штрафуватимуть за несправедливе відключення світла: кого торкнеться

Оператори системи розподілу закликають бути справедливими до всіх споживачів електрики

В Україні продовжуються аварійні відключення світла, пов’язані із серйозним ушкодженням енергетичної структури після російських атак. Враховуючи наявність багатьох скарг з боку користувачів, у Міненерго вирішили попередити обленерго про відповідальність — обіцяють штрафи за недотримання графіків відключення. У такий спосіб сподіваються мінімізувати проблемні ситуації та встановити справедливе споживання електрики всіма абонентами.

Інформацію повідомили на офіційній Facebook-сторінці Міністерства енергетики України у п’ятницю, 2 грудня. Таке рішення було ухвалено під час засідання спеціальної комісії, участь у якій взяли міністр Герман Галущенко, а також представники ОП, НКРЕКП, Укренерго та інших операторів систем розподілу.

За словами Галущенка, багато українців зазнають дискомфорту від несправедливого відключення електрики. Насамперед скарги надходять на те, що ДТЕК чи обленерго відключають світло поза графіками, хоча ті й присутні на офіційних сайтах. Найбільше незадоволені жителі Києва та області, Полтави та Львова.

"При відключенні електроенергії СОР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах", — додав урядовець.

Таким чином, якщо графіків відключення електроенергії не дотримуватимуться, керівники обленерго або ДПЕК понесуть за це персональну відповідальність. Швидше за все, вона буде виражена у фінансовому еквіваленті за допомогою штрафів.

Додамо, що на засіданні пообіцяли вирішити проблему з донесенням до громадян актуальної інформації про відключення електропостачання.

Судячи з усього в рамках подібних "справедливих" відключень у Києві знайшли дуже просте вирішення проблеми. Тепер без світла залишаться і мешканці тих будинків, які розташовані на одній лінії із важливими об’єктами інфраструктури.