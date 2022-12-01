"Недоторканних" не буде: у Києві вимкнуть світло ще сотням будинків

До списку відключення додатково включили ще 750 будинків

Масові відключення електроенергії в Києві обурюють мешканців та гостей столиці, змушених багато годин залишатися без світла, тоді як на сотні будинків екстрені та планові вимкнення електрики не поширювалися.

"ДТЕК Київські електромережі" провели велику технічну роботу, щоб зробити умови електропостачання та відключення у столиці справедливішими. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Частина столичних будинків не стикалася з відключеннями електроенергії, оскільки в них було живлення тими ж лініями, що й об’єкти критичної інфраструктури. Таким чином, разом із ними раніше під відключення не потрапляли й 1497 житлових будинків.

Повідомляється про створення альтернативної схеми постачання світла. Тепер до списку додатково включили ще 750 будинків, до яких будуть застосовуватися екстрені та стабілізаційні відключення електрики.

Завдяки цьому для всіх киян зменшиться тривалість вимкнень електроенергії. Водночас буде забезпечено справедливий підхід до електропостачання в умовах обмежень.

Зазначається, що змінити схему електропостачання не вдасться для 747 будинків. Це зумовлено технічними характеристиками мережі. Вони залишаються підключеними до тих самих ліній, як і критична інфраструктура.

Нагадаємо, що раніше у Держенергонагляді українцям відповіли на найпопулярніші питання щодо відключень електроенергії.