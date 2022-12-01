"Неприкосновенных" не будет: в Киеве выключат свет еще сотням домов

В список отключения дополнительно включили еще 750 домов

После массированных ракетных атак россиян по объектам энергосистемы Украины многие жители Киева столкнулись с длительными отключениями электричества в своих домах. В то же время другие вовсе не попадали под отключения. Поэтому ДТЭК провел большую техническую работу, чтобы сделать условия электроснабжения и отключения в столице более справедливыми.

Часть столичных домов не сталкивалась с отключениями электроэнергии, поскольку была заживлена по тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры. Таким образом, вместе с ними ранее под отключение не попадали и 1497 жилых домов. Об этом сообщили на странице ДТЭК Киевские электросети в социальной сети Facebook.

Многих киевлян возмущал тот факт, что они вынуждены ежедневно оставаться без света на длительное время, пока другие дома "сияют". Для этого создали альтернативную схему снабжения света и в список отключения дополнительно включили еще 750 домов, к которым будут применяться экстренные и стабилизационные отключения света.

Благодаря этому для всех киевлян уменьшится продолжительность отключений электроэнергии. Вместе с тем будет обеспечен справедливый подход к электроснабжению в условиях ограничений.

Отмечается, что изменить схему электроснабжения не удастся для 747 домов. Это обусловлено техническими характеристиками сети. Они остаются подключенными к тем же линиям, что и критическая инфраструктура.

Напомним, что ранее в Госэнергонадзоре украинцам ответили на самые популярные вопросы относительно отключений электроэнергии.