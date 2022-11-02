Что нужно иметь в доме на случай отключения электричества: список самого необходимого

Все эти советы помогут без проблем пережить плановое отключение электричества.

Из-за обстрелов рф по объектам энергетики во многих городах Украины ввели плановые отключения света. Если есть конкретный график отключений — уже проще, ведь к нему можно подготовиться заранее. Однако намного проблематичней, когда свет отключают спонтанно, но зная и пользуясь этими советами, вам удастся пережить такой "темный" период.

"Телеграф" рассказывает, что необходимо иметь в доме на случай отключения света. И не забудьте после выключения света отключить все приборы и оборудование.

Какие вещи должны быть в доме на случай отключения света

Свечи, фонари или светящиеся палочки.

Павербанки.

Радиоприемник. Лучше всего выбрать вариант на батарейках.

Портативные солнечные батареи.

Генератор — полезная вещь для тех, кто живет в частном доме.

Газовая горелка или небольшая газовая плита.

Источники бесперебойного питания.

Запас воды — при чем питьевой и технической.

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