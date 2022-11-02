Что нужно иметь в доме на случай отключения электричества: список самого необходимого
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Все эти советы помогут без проблем пережить плановое отключение электричества.
Из-за обстрелов рф по объектам энергетики во многих городах Украины ввели плановые отключения света. Если есть конкретный график отключений — уже проще, ведь к нему можно подготовиться заранее. Однако намного проблематичней, когда свет отключают спонтанно, но зная и пользуясь этими советами, вам удастся пережить такой "темный" период.
"Телеграф" рассказывает, что необходимо иметь в доме на случай отключения света. И не забудьте после выключения света отключить все приборы и оборудование.
Какие вещи должны быть в доме на случай отключения света
- Свечи, фонари или светящиеся палочки.
- Павербанки.
- Радиоприемник. Лучше всего выбрать вариант на батарейках.
- Портативные солнечные батареи.
- Генератор — полезная вещь для тех, кто живет в частном доме.
- Газовая горелка или небольшая газовая плита.
- Источники бесперебойного питания.
- Запас воды — при чем питьевой и технической.
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