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Что нужно иметь в доме на случай отключения электричества: список самого необходимого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Самые необходимые вещи на отключение света
Самые необходимые вещи на отключение света. Фото pexels.com

Все эти советы помогут без проблем пережить плановое отключение электричества.

Из-за обстрелов рф по объектам энергетики во многих городах Украины ввели плановые отключения света. Если есть конкретный график отключений — уже проще, ведь к нему можно подготовиться заранее. Однако намного проблематичней, когда свет отключают спонтанно, но зная и пользуясь этими советами, вам удастся пережить такой "темный" период.

"Телеграф" рассказывает, что необходимо иметь в доме на случай отключения света. И не забудьте после выключения света отключить все приборы и оборудование.

Какие вещи должны быть в доме на случай отключения света

  • Свечи, фонари или светящиеся палочки.
  • Павербанки.
  • Радиоприемник. Лучше всего выбрать вариант на батарейках.
  • Портативные солнечные батареи.
  • Генератор — полезная вещь для тех, кто живет в частном доме.
  • Газовая горелка или небольшая газовая плита.
  • Источники бесперебойного питания.
  • Запас воды — при чем питьевой и технической.

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#Электричество #Запасы