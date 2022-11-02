Що потрібно мати в будинку на випадок відключення електрики: список найнеобхіднішого

Усі ці поради допоможуть без проблем пережити планове вимкнення електрики.

Через обстріли рф по об’єктах енергетики в багатьох містах України ввели планові відключення світла. Якщо є конкретний графік відключень, то вже простіше, адже до нього можна підготуватися заздалегідь. Однак набагато проблематичніше, коли світло відключають спонтанно, але знаючи і користуючись цими порадами, вам вдасться пережити такий "темний" період.

"Телеграф"розповідає, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла. І не забудьте після вимкнення світла відключити всі прилади та обладнання.

Які речі мають бути в будинку на випадок відключення світла

Свічки, ліхтарі або палички, що світяться.

Павербанки.

Радіоприймач. Найкраще вибрати варіант на батарейках.

Портативні сонячні батареї.

Генератор – корисна річ для тих, хто живе у приватному будинку.

Газовий пальник або невелика газова плита.

Джерела безперебійного живлення.

Запас води — до чого питної та технічної.

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