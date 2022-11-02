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Що потрібно мати в будинку на випадок відключення електрики: список найнеобхіднішого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найнеобхідніші речі на відключення світла
Найнеобхідніші речі на відключення світла. Фото pexels.com

Усі ці поради допоможуть без проблем пережити планове вимкнення електрики.

Через обстріли рф по об’єктах енергетики в багатьох містах України ввели планові відключення світла. Якщо є конкретний графік відключень, то вже простіше, адже до нього можна підготуватися заздалегідь. Однак набагато проблематичніше, коли світло відключають спонтанно, але знаючи і користуючись цими порадами, вам вдасться пережити такий "темний" період.

"Телеграф"розповідає, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла. І не забудьте після вимкнення світла відключити всі прилади та обладнання.

Які речі мають бути в будинку на випадок відключення світла

  • Свічки, ліхтарі або палички, що світяться.
  • Павербанки.
  • Радіоприймач. Найкраще вибрати варіант на батарейках.
  • Портативні сонячні батареї.
  • Генератор – корисна річ для тих, хто живе у приватному будинку.
  • Газовий пальник або невелика газова плита.
  • Джерела безперебійного живлення.
  • Запас води — до чого питної та технічної.

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#Електрика #Запаси