Тривале відключення світла: 4 поради, як приготуватися

Найнеобхідніших речей має вистачити щонайменше на три доби

Ця зима передбачається важкою в усіх значеннях. У найкращому випадку в оселях українців стане прохолодніше на кілька градусів, але в найгіршому можна залишитися без світла і тепла на тривалий час. Тож для цього треба підготуватися заздалегідь, аби провести холодний період року з хоч якимось комфортом. Серед речей, які можуть знадобитися в першу чергу — ті, що забезпечать харчування, водопостачання, зв'язок із зовнішнім світом і світло, пише НВ.

Продукти тривалого харчування

Аби бути готовим до відключення світла або іншої критичної ситуації слід придбати продукти, які не потребують тривалого приготування. У магазинах також вже у момент паніки людей буде тяжка ситуація — усе розберуть і доведеться брати те, що є.

Серед найпростіших продуктів — консерви або упаковані страви, що готуються лише з додаванням невиликої кількості окропу. Головне, щоб продукти були ситні і містили в собі білок та калорії. Слід мати щонайменше триденний запас продуктів.

Аварійне водопостачання

Під час відключення свтіла важко покластися на стабільне водопостачання, тож слід заздалегідь продумати і цей момент. Зокрема, найголовніше мати триденний запас питної води.

Потрібно розрахувати приблизно три літри води на одну людину на добу. Тобто, якщо в родині проживає троє осіб, то на один день слід мати дев'ять літрів. Воду можна зберігати в закритих пляшках на полиці або в спеціальному контейнері. Головне подбати про те, щоб питна вода не забруднювалася.

Аварійне радіо

Якщо є портативне джерело живлення, то це стане ідеальним варіантом, який забезпечить роботу, наприклад, смартфона. Тож у такому випадку можна буде спокійно прослуховувати радіо або ж, якщо є мобільний інтернет, знаходити новини в інших джерелах інформації.

Проте не завжди портативний генератор енергії є. Аварійні радіостанції з ручним приводом або на сонячних батареях стануть гарною ідеєю. Також непоганим варінатом стане радіоприймач на батарейках.

Ліхтарі

На випадок неочікуваного відключення електроенергії в оселі було б чудово мати кілька ліхтарів, які можна одразу включити і освітлювати велику площу. Також можна мати ліхтарики, які забезепечать сфокусований промінь світла. До них треба мати запас батарейок.

До того ж при купівлі всіх речей, які працюють на батарейках, можна знайти ті, що працюють на одного й того самого типу. Тож не доведеться закупати запаси батарейок на кожен окремий прилад. При необхідності батарейки з одного приладу можна зняти і одразу використати для іншого.

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