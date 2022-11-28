Директор ДТЕК Орловська вітроелектростанція Іван Лях пояснив, у чому проблема із пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури

Ви мені вибачте, що втручаюся в експертне середовище, але я все ж таки висловлю свою думку щодо відновлення зруйнованих "енергетичних об’єктів". Зокрема, про те, наскільки складно та чи можна швидко відновити подачу електроенергії після чергового нальоту східного сусіда. Відразу уточню, що пост не висловлює думку мого улюбленого роботодавця. Також я не маю даних про реальні пошкодження в енергосистемі і не ставлю за мету дати виключно точні академічні роз’яснення. Все нижчевикладене ґрунтується на абстрактних прикладах та моєму прикладному досвіді будівництва двох промислових енергогенерувальних об’єктів. Пишу дуже простими словами….

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