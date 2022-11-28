Директор ДТЭК Орловская ветроэлектростанция Иван Лях объяснил, в чем проблема с повреждением объектов энергетической инфраструктуры

Вы меня простите, что вмешиваюсь в экспертную среду, но я все же выскажу свое мнение относительно восстановления разрушенных "энергетических объектов". В частности, о том, насколько сложно и возможно ли быстро восстановить подачу электроэнергии после очередного налета восточного соседа. Сразу уточню, пост не выражает мнение моего любимого работодателя. Также, я не обладаю данными о реальных повреждениях в энергосистеме и не ставлю за цель дать исключительно точные академические разъяснения. Все нижеизложенное основано на абстрактных примерах и моем прикладном опыте строительства двух промышленных энергогенерирующих объектов. Пишу максимально простыми словами.

Производство электроэнергии

Начнём с основного. В украинской энергосистеме электроэнергия производится на АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВЭС и СЭС. Аббревиатуры легко загуглить. Также мы можем импортировать небольшие объемы электроэнергии из ЕС. На выходе из генератора электроэнергия имеет различный вольтаж. Уровень напряжения зависит от типа генерации и особенности конкретного генерирующего оборудования. Чтобы передать электроэнергию на расстояние в десятки и сотни километров с минимальными потерями в сети, требуется повышающий трансформатор. Когда вы видите ТЭС и подстанцию рядом с ней, это наверняка подстанция с повышающими трансформаторами. Самое распространенное напряжение для передачи и распределения электроэнергии в украинской энергосистеме на большие расстояния — сети 35, 110, 150, 220 и 330 кВ.

Если объект генерации серьезно поврежден, например взорван машинный зал ТЭС с турбинами и генераторами, восстановить его за день-два нельзя. Нужно новое оборудование. Его заказ, производство и монтаж может занять год и более. Проще говоря, если капитально попали по энергоблоку ТЭС, это все. Знаковый пример в украинской истории это ремонт Углегорской ТЭС государственной Донбассэнерго, которая пострадала от сильного пожара в 2013 году. Работа станции была частично восстановлена только в 2014 году.

Передача и распределение электроэнергии

За передачу электроэнергии по всей Украине отвечает НЭК Укрэнерго. Передача осуществляется по сетям 220 кВ и выше. Визуально, это сети с громадными опорами, проводами подвешенными на десятках стеклянных изоляторов и характерным потрескиванием, знакомым тем, кто хоть раз находился рядом с высоковольтной линией под напряжением.

За распределение электроэнергии отвечают компании, которые по старинке называют "облэнерго". С 2019 года все они стали распределительными сетями или, корректно, операторами системы распределения. В Украине в каждой области по своему "облэнерго". Распределение осуществляется по сетям от 0,4 кВ (заходит к вам в дом/квартиру) до 150 кВ (используется для транспортировки электроэнергии на дальние расстояния). Облэнерго бывают частные (например, Оператор системы распределения "Херсоноблэнерго"), так и государственные (например, ПАО "Запорожьеоблэнерго").

В случае с НЭК Укрэнерго и облэнерго, их основное хозяйство — сети и распределительные подстанции. Как уже писал выше, от объекта генерации электроэнергия попадает на повышающие трансформаторы и по проводам высокого напряжения передаётся как можно ближе к потребителю. Далее она попадает на понижающие трансформаторные подстанции и расходится к конечным потребителям. Если вы живете за городом и хоть раз подписывали какие-то бумаги в РЭСе, а РЭС находится в соседнем здании с подстанцией с несколькими большими трансформаторами и линиями электропередач различного размера, расходящимися на все четыре стороны, вы наверняка видели одну из типичных понижающих подстанций облэнерго. В городах подобные подстанции имеют частично закрытое исполнение и удобный пример вам ни приведу.

Почему так долго ремонтируют и восстанавливают подачу электроэнергии

Подошли к самому главному вопросу. Отбросим промышленных потребителей в лице заводов и крупных производств, которые получают электроэнергию по сетям 35, 110 кВ и более и железную дорогу со своим особым хозяйством, а сконцентрируемся на домохозяйствах с сетями 0,4 кВ и 10 кВ.

Сети 0,4 кВ, они же 380В, если в дом заведены три фазы, и 220В, если ваша квартира запитана по одной фазе. Повреждение сетей 0,4 кВ менее актуально в городе, т.к. сети проложены под землей от ближайшей к вашему дому трансформаторной будки с трансформатором 0,4/10 кВ и более актуально в селе, где проложены на опорах. Ремонт сетей 0,4 кВ наиболее простой. Лишь бы была свободная бригада и вышка. Если уничтожен трансформатор 0,4 / 10 кВ, его также можно условно быстро поменять. Говорю "условно" подразумевая, что это стандартное plug-and-play оборудование, которое облэнерго может физически найти и смонтировать без сложной настройки и кастомизации.

Ремонт поврежденной линии 10 кВ, в большей степени, также завязан на ресурс ремонтной бригады и наличие свободной вышки. Осенью и весной ремонты в сельской местности осложняются болотом на полях и если вышка не 4х4 или 6х6, а "десятки" перебиты во многих местах, за час вам электроэнергию вернуть не смогут.

Постепенно продвигаемся к развязке. Врага не интересуют сети низкого и среднего напряжения (0,4 — 35 кВ). Атаке подвергаются объекты генерации, крупные распределительные подстанции и магистральные сети электропередач.

Если перебита высоковольтная линия, ее уже так просто как "десятку" не отремонтируешь. Во-первых, нужна специальная коленчатая вышка 6х6. Во-вторых, специальное оборудование и расходники. У меня был пример, когда на объекте выгорело соединение одного из проводов линии 150 кВ. Чтобы банально соединить два отрезка провода, мне потребовалось искать специальный пиропатрон, которым варится соединение. Войны тогда на территорири Запорожской области не было. Тем ни менее, на организацию бригады мехколонны для ремонта, поиск нужного пиропатрона в Киеве и его доставку в Запорожье мне понадобилось 3 дня.

Если сгорел повышающий или понижающий трансформатор, 150/35 кВ+ на 50 МВА+, восстановить поврежденный объект за 2-3-10 дней невозможно. Оборудование подобных классов напряжения изготавливается исключительно под заказ и под конкретные нужды. Когда сдавал свой последний объект в 2019 году, срок изготовления трансформатора 150/35/10 на 55 МВА на заводе "Запорожтрансформатор" составлял 6 месяцев при наличии необходимой конструкторской документации. У китайских производителей около 4-х или 5-ти. Европейские производители были готовы выполнить заказ за 9 месяцев. Сейчас в мире, и это никак не связано с войной в Украине, громадный спрос на силовые трансформаторы и оборудование подстанций (выключатели, измерительные трансформаторы). Минимальный срок, на который можно рассчитывать — 9 месяцев на производство и поставку у китайцев и год — полтора у европейцев. Добавьте еще месяц на монтаж и пусконаладку.

Да, энергосистема имеет запас прочности и многие объекты подключены кольцами, что позволяет выводить в ремонт тот или иной участок сети. Да, энергетики бросают весь имеющийся ресурс на восстановительные работы. Однако, есть объективная реальность. Если последовательно уничтожаются ключевые подстанции и высоковольтные линии, объекты генерации, линки с энергосистемой ЕС, не стоит ждать, что электричество после очередной атаки появится быстро. Не потому, что энергетики работают непрофессионально или дали электричество соседям, а не вам. Причины в банальном отсутствии запасов оборудования, в том числе кастомизированного, необходимого для выполнения ремонтов и временном ресурсе, необходимом для его производства, монтажа и наладки.