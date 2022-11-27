Как зарядить телефон в условиях блэкаута: полезные лайфхаки
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Несмотря на отключение электроэнергии, есть множество способов оставаться на связи.
Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины, сейчас многие украинцы испытывают проблемы с электричеством. Однако сейчас очень важно оставаться на связи, чтобы быть в курсе новостей, а также иметь возможность связаться со своими родными. Отсюда вопрос — как зарядить свой мобильный телефон, если в доме пропало электричество.
Существует, как минимум четыре варианта, как можно зарядить телефон во время блэкаута, сообщает itechua. Какие именно — читайте далее.
Как зарядить телефон в условиях отключения электроэнергии
- Самый простой способ — павербанк. Даже самым дешевым устройством на 10 000 mAh можно даже дважды зарядить смартфон.
- Второй способ – велосипедный генератор. Не самый удобный метод, но он может выручить в самых сложных жизненных ситуациях.
- Третий — аккумулятор автомобиля, если он есть. Для этого нужно иметь зарядное устройство, рассчитанное на прикуриватель.
- Ноутбук и колонки — эти гаджеты также можно использовать как павербанк, присоединившись к ним через USB кабель.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.