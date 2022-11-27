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Как зарядить телефон в условиях блэкаута: полезные лайфхаки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Батарея ноутбука может неплохо подзарядить телефон Новость обновлена 27 ноября 2022, 12:44
Батарея ноутбука может неплохо подзарядить телефон. Фото pexels.com

Несмотря на отключение электроэнергии, есть множество способов оставаться на связи.

Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины, сейчас многие украинцы испытывают проблемы с электричеством. Однако сейчас очень важно оставаться на связи, чтобы быть в курсе новостей, а также иметь возможность связаться со своими родными. Отсюда вопрос — как зарядить свой мобильный телефон, если в доме пропало электричество.

Существует, как минимум четыре варианта, как можно зарядить телефон во время блэкаута, сообщает itechua. Какие именно — читайте далее.

Как зарядить телефон в условиях отключения электроэнергии

  • Самый простой способ — павербанк. Даже самым дешевым устройством на 10 000 mAh можно даже дважды зарядить смартфон.
  • Второй способ – велосипедный генератор. Не самый удобный метод, но он может выручить в самых сложных жизненных ситуациях.
  • Третий — аккумулятор автомобиля, если он есть. Для этого нужно иметь зарядное устройство, рассчитанное на прикуриватель.
  • Ноутбук и колонки — эти гаджеты также можно использовать как павербанк, присоединившись к ним через USB кабель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.

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#Зарядка #Телефон