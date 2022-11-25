На випадок відключення електрики: як зробити простий обігрівач своїми руками

Для створення обігрівача знадобиться мінімум витрат та часу

У зв’язку з зимою, що наближається, а також загрозою відключення електроенергії через масовані російські ракетні удари багатьох громадян стало все частіше хвилювати питання додаткових джерел тепла.

Одним із них може стати скляна банка для розсіювання тепла. Це невеликий обігрівач, який можна зробити за кілька хвилин із простих матеріалів.

Що знадобиться для створення саморобного обігрівача

скляна банка;

запас ізопропілового спирту;

мідна трубка;

бавовняна тканина;

дротяна сітка.

Як зробити обігрівач

Налийте ізопропіловий спирт у скляну банку;

Кожен кінець відрізка мідної трубки (довжиною 25 см) закріпіть в отворі в кришці банки;

Посередині трубки має вийти петля, а в нижній частині цієї петлі необхідно зробити невеликий отвір;

Тканину прикріпити до трубки (вона має бути досить довгою, щоб торкатися дна банки, оскільки саме тканина передаватиме спирт із банки в мідну трубку);

Піднести полум’я запальнички до отвору в трубці. Пари, що виходять із неї, спалахнуть;

Також можна накрити банку глиняним горщиком, заздалегідь прикріпивши до нього дротяну сітку, як показано на фото.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.

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