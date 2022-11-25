На случай отключения электричества: как сделать простой обогреватель своими руками

Для создания обогревателя понадобится минимум затрат и времени

В связи с приближающейся зимой, а также угрозой отключения электроэнергии из-за массированных российских ракетных ударов многих граждан стал всё чаще волновать вопрос дополнительных источников тепла.

Одним из них может стать стеклянная банка для рассеивания тепла. Это небольшой обогреватель, который можно сделать за несколько минут из простых материалов.

Что понадобится для создания самодельного обогревателя

стеклянная банка;

запас изопропилового спирта;

медная трубка;

хлопчатобумажная ткань;

проволочная сетка.

Как сделать обогреватель

Налейте изопропиловый спирт в стеклянную банку;

Каждый конец отрезка медной трубки (длиной 25 сантиметров) закрепите в отверстии в крышке банки;

Посередине трубки должна получиться петля, а в нижней части этой петли необходимо сделать небольшое отверстие;

Ткань прикрепить к трубке (она должна быть достаточно длинной, чтобы касаться дна банки, так как именно ткань будет передавать спирт из банки в медную трубку);

Поднести пламя зажигалки к отверстию в трубке. Пары, выходящие из нее, воспламенятся;

Также можно накрыть банку глиняным горшком, заранее прикрепив к нему проволочную сетку, как показано на фото.

Отметим , что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать самодельный обогреватель из картофеля, работы которого хватит на несколько часов.

Также мы сообщали о том, какие бытовые приборы необходимо отключить, чтобы максимально сэкономить электроэнергию.