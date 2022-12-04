Планові відключення світла повертаються у п’ять регіонів України: кому пощастить

Ситуація в енергосистемі все ще залишається важкою

Низка областей України відмовляються від аварійних відключень електрики і повертаються до планів стабілізаційних відключень світла, тобто електроенергія там з’являтиметься і зникатиме за графіками.

Як повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК, йдеться про Київську, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області. Туди планові відключення енергії повертаються із понеділка, 5 грудня.

Водночас пресслужба столичного підрозділу ДТЕК підтвердила, що повернення до планових відключень також стосується й самого Києва.

У компанії також нагадали, що ситуація в енергосистемі залишається важкою, а тому потенційних відхилень від графіків виключати не можна, хоча працівники енергетичної галузі роблять все, щоб їх було якнайменше.

Як повідомлялося раніше, масштабний російський обстріл завдав серйозного пошкодження українським енергомережам, через що в усіх областях почали відчуватися перебої з електрикою.

При цьому в ДТЕК заявляли, що вже використали свій запас обладнання, яким можна швидко виконати ремонт. Водночас покупка нового обладнання може обійтися у величезні суми.