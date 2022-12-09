Що робити, якщо світла немає понад 7 годин: проста інструкція від гендиректора Yasno

Енергетики та керівництво міста роблять усе можливе, аби подати електрику усім жителям міста

На лівому березі міста Києва поступово стабілізується ситуація з електроенергією.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, станом на сьогодні поганих новин для киян у енергетиків нема, ситуаці. зі світлом на лівому березі вже вдалося стабілізувати.

"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії", – йдеться в тексті публікації.

За словами Коваленка, наразі як енергетики, так і місцева влада працюють на максимумі, аби дійти належного результату

"Попереду потепління. Це має нам усім трошки допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно", – додав він.

Крім того, Коваленко нагадав, що робити киянам, якщо електрики у їхніх домівках нема понад 7 годин:

Знайдіть офіційний вебпортал Yasno. Там є графіки відключень. Крім того, на сайті розміщена додаткова інформація щодо ситуації з енергоінфраструктурою за конкретними адресами.

Перевірте, чи присутнє відключення, спровоковане локальною аварією. Якщо таке є, то зверніться за консультацією до представників ОСББ/ЖЕК/ОСР.

Якщо електрика відсутня через іншу причину, зверніться до працівників ДТЕК Київські електромережі. Вони зорієнтують по часу (однак при умові що це буде можливо).

Раніше "Телеграф" повідомляв: на думку Сергія Коваленко існує ризик, що блекаути в Україні триватимуть тижнями, однак ця ситуація можлива за умови, що російські масовані обстріли триватимуть.