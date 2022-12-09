Що робити, якщо світла немає понад 7 годин: проста інструкція від гендиректора Yasno
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Енергетики та керівництво міста роблять усе можливе, аби подати електрику усім жителям міста
На лівому березі міста Києва поступово стабілізується ситуація з електроенергією.
Як на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, станом на сьогодні поганих новин для киян у енергетиків нема, ситуаці. зі світлом на лівому березі вже вдалося стабілізувати.
"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії", – йдеться в тексті публікації.
За словами Коваленка, наразі як енергетики, так і місцева влада працюють на максимумі, аби дійти належного результату
"Попереду потепління. Це має нам усім трошки допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно", – додав він.
Крім того, Коваленко нагадав, що робити киянам, якщо електрики у їхніх домівках нема понад 7 годин:
- Знайдіть офіційний вебпортал Yasno. Там є графіки відключень. Крім того, на сайті розміщена додаткова інформація щодо ситуації з енергоінфраструктурою за конкретними адресами.
- Перевірте, чи присутнє відключення, спровоковане локальною аварією. Якщо таке є, то зверніться за консультацією до представників ОСББ/ЖЕК/ОСР.
- Якщо електрика відсутня через іншу причину, зверніться до працівників ДТЕК Київські електромережі. Вони зорієнтують по часу (однак при умові що це буде можливо).
Раніше "Телеграф" повідомляв: на думку Сергія Коваленко існує ризик, що блекаути в Україні триватимуть тижнями, однак ця ситуація можлива за умови, що російські масовані обстріли триватимуть.