Ситуація ускладнюється: які регіони сидять без електрики і чи повернуть планові відключення

Укренерго інформує про складну ситуацію через нові удари росіян

Попри те, що останніми днями непроста ситуація навколо енергосистеми України частково покращилася і вже у найближчий час планується введення лише планових відключень світла, в багатьох регіонах все ще діють аварійні обмеження електропостачання. Зокрема, найбільше сидять без світла жителі Одеси, столиці, а також Київської, Дніпропетровської, Сумської та Хмельницької областей.

Як вдалося встановити "Телеграфу", у четвер, 15 грудня, жителів Сумщини наполегливо закликали зменшити використання електроенергії. Зокрема, керівник ОВА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі написав, що станом на сьогоднішній день існує великий ризик вимкнення абонентів одразу двох черг.

Також відомо про перенесення відновлювальних ремонтних робіт на території північної частини Хмельниччині.

"У зв’язку із технологічними порушеннями на іншій ділянці електромереж області, заплановані відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні, які б призвели до тимчасового знеструмлення Красилівської та Старокостянтинівської громад, частково Полонської, Шепетівської громад та північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя) на ранок скасовано. Про дату та час проведення робіт буде поінформовано додатково", — повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Що стосується Одеської області, то згідно з повідомленням ДТЕК, там поки тривають як планові, так і аварійні відключення.

Водночас, за повідомленням пресслужби "Укренерго", станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається досить відчутний дефіцит електроенергії. Ба більше, через несприятливі погодні умови ситуація, на жаль, лише погіршується.

Також повідомляється про черговий обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури, розташованому на території одного зі звільнених районів, через що всі обленерго отримали додаткові ліміти подачі електрики. Тобто, аварійні відключення діятимуть в усіх регіонах.

"На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення", — йдеться в тексті повідомлення.

Отримати більш детальну інформацію по конкретному регіону в Укренерго радять за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти розповіли, як зараз працює українська енергосистема і хто насправді винен у відсутності світла.

Також нагадаємо, що робити, якщо електроенергії немає понад 7 годин — простий алгоритм дій.