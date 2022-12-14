Як працює енергосистема і хто насправді винен у відсутності світла: пояснення експертів

Експерти розвіяли міфи про відключення світла

Щоразу з кожним новими масованим ударом по Україні росіяни все більше виводять з ладу українську енергетичну систему і намагаються залишити людей без світла, тепла і води. І хоча система досі справляється завдяки роботі енергетиків, часто ситуація стає на межу блекауту, а настрій суспільства стає все напруженішим завдяки, зокрема, й російській пропаганді.

Про це повідомляє видання "MediaSapiens". Як зазначається, пропагандисти створили новий термін – "удар возмездия". Ним вони виправдовують свої масовані атаки по енергетичним об’єктам України. Тобто за кожну подію у війні, яка йде не на користь росіянам, вони роблять відповідний удар по території України. Слід зазначити, що це дезінформація, адже окупанти не мають змоги обстрілювати нас коли заманеться – їм потрібна підготовка тривалістю щонайменше в тиждень.

Також російські ЗМІ активно виробляють й інші фейки, якими супроводжують обстріли. Начебто через стрибки напруги вони закликали людей вимикати на ніч електроприлади – цим вони намагалися розбалансувати енергосистему. Вони повідомляли про фейкові аварійні відключення в деяких регіонах, а ще створили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff в соцмережах, де призивали 1 листопада максимально ввімкнути українцям світло і таким чином протистояти несправедливості.

Іншим доволі популярним міфом став начебто експорт Україною електроенергії за кордон. Таким чином українська влада нібито намагається заробити "у свою кишеню". Поширюють посилання на сайти, де начебто видно, що Україна надає електроенергію іншим країнами. Часто мова йде про Молдову, адже саме там виникають перебої зі світлом разом з Україною після масованих ракетних атак.

Насправді Україна поєднана на кордонах із декількома іншими енергосистемами, а саме з молдавською найбільше. Це зроблено, аби системам двох країн було простіше інтегруватися в загальноєвропейську енергетичну систему. Молдова припинила закуповувати в України електроенергію після початку атак на українську енергосистему.

Зазвичай більшість вигадок пропагандистів не діють на суспільство належним чином. Вони вдаються і до старих методів – ділять українців за регіонами проживання. Один із міфів був пов’язаний з тим, що світло з Одеси "віддають у Львів". Також влада начебто вибирає "більш та менш важливі будинки для заживлення. У деяких містах росіянам вдається підняти протестні настрої в суспільстві. Як саме працює енергосистема, як аварійно вимикають світло і хто винен у цьому виданню розповів керуючий партнер компанії Voltage Group Віталій Николаєнко. За його словами, переважно обленерго належать олігархам, що викликає значну недовіру в українців. Проте роботу енергетиків, які цілодобово намагаються забезпечити оселі світлом і теплом, треба поважати. Вони працюють віддано і професійно.

"Графік аварійних відключень застосовують у випадку термінової потреби знизити рівень потужності споживання електроенергії. Диспетчер "Укренерго" дає команду в обленерго на відключення певної потужності, потім на включення. Спрогнозувати термін знеструмлення неможливо", — пояснив Николаєнко.

Крім того, він додав, що часто навіть сусідні будинки можуть вимикатися нерівномірно і по різному. Таке трапляється через те, що вони можуть бути приєднані до різних ліній живлення або навіть підстанцій. При цьому неможливо зробити так, аби у людей була рівна кількість годин без електроенергії.

Надалі ситуацію передбачити складно. Повне і тривале знеструмлення не є можливим (якщо, звісно, не буде завдано ядерного удару). Однак навіть після ударів "звичайним ракетами" відновлення всієї системи буде дорогим і займе певний час.

Наразі прем’єр Денис Шмигаль вже запропонував Міненерго план пріоритетного постачання електроенергії. У свою чергу країни-партнери збирають генератори і гроші на них для українців по всьому світу. У будь-якому випадку зима буде складною.