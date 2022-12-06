Як не померти від голоду без електрики та газу: гідні туристичні лайфхаки

В нагоді стане девайс, знайомий кожному туристу, котрий подорожує без звичних благ цивілізації

Дедалі частіші відключення електроенергії та відсутність природного газу в багатьох будинках змушують українців застосовувати туристичні лайхаки, щоб не померти від голоду і навчитися готувати їжу без електро- та газопостачання.

Як повідомляє видання Visit Ukraine, виручить компактний газовий пальник. Цей девайс знайомий кожному туристу, котрий подорожує без звичних благ цивілізації: він допоможе розігріти чи приготувати їжу, закип’ятити воду.

Ціни на газові пальники різняться в рази – найменші коштують від 300 грн, а газові балони – від 200 грн. Такого картриджа вистачить на тиждень для одного-двох людей. Є й опції дорожчі. Наприклад, побутові балони об’ємом 2-10 літрів часто вже йдуть із пальником. Прайс стартує від 2500 грн, проте вони служать набагато довше.

Варто взяти до уваги специфіку приготування страв "туристичним" способом. Досвідчені мандрівники вибирають посуд із невеликим об’ємом і тонкими стінками, що допомагає економити газ.

Ви не зможете зварити борщ на 10 чоловік, тому на пальнику краще готувати каші, макарони, пластівці. Щоб урізноманітнити меню, варто звернути увагу на готові страви у банках чи сублімовані продукти.

На випадок, якщо у вас нема можливості готувати гарячу їжу, потрібно запастись продуктами тривалого зберігання: сухофруктами чи горішками, шоколадом, енергетичними батончиками, медом, салом, консервами тощо.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" поділився кумедними лайфхаками на випадок відсутності світла та води.