Как работает энергосистема и кто действительно виноват в отсутствии света: объяснение экспертов

Эксперты развеяли мифы об отключении света

Каждый раз с каждым новым массированным ударом по Украине россияне все больше выводят из строя украинскую энергетическую систему и пытаются оставить людей без света, тепла и воды. И хотя система до сих пор справляется благодаря работе энергетиков, часто ситуация становится на грань блекаута, а настроение общества становится все более напряженным благодаря, в частности, и российской пропаганде.

Об этом сообщает издание "MediaSapiens". Как отмечается, пропагандисты создали новый термин – "удар возмездия". Им они оправдывают свои массированные атаки по энергетическим объектам Украины. То есть за каждое событие в войне, которое идет не в пользу россиян, они наносят ответный удар по территории Украины. Следует отметить, что это дезинформация, ведь оккупанты не могут обстреливать нас когда вздумается – им нужна подготовка продолжительностью по меньшей мере в неделю.

Также российские СМИ активно производят и другие фейки, по которым сопровождаются обстрелы. Вроде бы из-за скачков напряжения они призывали людей выключать на ночь электроприборы – этим они пытались разбалансировать энергосистему. Они сообщали о фейковых аварийных отключениях в некоторых регионах, а еще создали флешмоб с хештегом #LightOnZelenskyyOff в соцсетях, где призывали 1 ноября максимально включить украинцам свет и таким образом противостоять несправедливости.

Другим довольно популярным мифом стал вроде бы экспорт Украиной электроэнергии за границу. Таким образом, украинские власти якобы пытаются заработать "в свой карман". Распространяют ссылки на сайты, где вроде бы видно, что Украина дает электроэнергию другим странам. Часто речь идет о Молдавии, ведь именно там возникают перебои со светом вместе с Украиной после массированных ракетных атак.

На самом деле Украина объединена на границах с несколькими другими энергосистемами, а именно с молдавской больше всего. Это сделано, чтобы системам двух стран проще интегрироваться в общеевропейскую энергетическую систему. Молдова перестала закупать у Украины электроэнергию после начала атак на украинскую энергосистему.

Обычно большинство выдумок пропагандистов не действуют на общество должным образом. Они прибегают и к старым методам – делят украинцев по регионам проживания. Один из мифов был связан с тем, что свет из Одессы "отдают во Львов". Также власти якобы выбирают более и менее важные дома для подключения. В некоторых городах россиянам удается поднять протестные настроения в обществе. Как именно работает энергосистема, как аварийно выключают свет и кто виноват в этом издании рассказал управляющий партнер компании Voltage Group Виталий Николаенко. По его словам, преимущественно облэнерго принадлежат олигархам, что вызывает значительное недоверие у украинцев, однако работу энергетиков, которые круглосуточно пытаются обеспечить дома светом и теплом, нужно уважать, они работают преданно и профессионально.

"График аварийных отключений применяют в случае срочной необходимости снизить уровень мощности потребления электроэнергии. Диспетчер "Укрэнерго" дает команду в облэнерго на отключение определенной мощности, затем на включение. Спрогнозировать срок обесточивания невозможно", — пояснил Николаенко.

Кроме того, он добавил, что часто даже соседние дома могут отключаться неравномерно и по-разному. Такое случается из-за того, что они могут быть подсоединены к разным линиям питания или даже подстанциям. При этом невозможно сделать так, чтобы у людей было равное количество часов без электроэнергии.

Дальнейшую ситуацию предсказать сложно. Полное и длительное обесточивание невозможно (если, конечно, не будет нанесен ядерный удар). Однако даже после ударов "обычными ракетами" восстановление всей системы будет дорогим и займет некоторое время.

В настоящее время премьер Денис Шмигаль уже предложил Минэнерго план приоритетных поставок электроэнергии. В свою очередь, страны-партнеры собирают генераторы и деньги на них для украинцев по всему миру. В любом случае зима будет сложной.