Как не умереть от голода без электричества и газа: годные туристические лайфхаки

Пригодится девайс, знакомый каждому туристу, путешествующему без привычных благ цивилизации

Участившиеся отключения электроэнергии и отсутствие природного газа во многих домах вынуждают украинцев применять туристические лайхаки, чтобы не умереть от голода и научиться готовить еду без электро- и газоснабжения.

Как сообщает издание Visit Ukraine, выручит компактная газовая горелка. Этот девайс знаком каждому туристу, путешествующему без привычных благ цивилизации: он поможет разогреть или приготовить еду, вскипятить воду.

Цены на газовые горелки отличаются в разы – самые маленькие стоят от 300 грн, а газовые баллоны – от 200 грн. Такого картриджа хватит на неделю для одного-двух человек. Есть и опции подороже. К примеру, бытовые баллоны объемом 2-10 литров часто уже идут с горелкой. Прайс стартует от 2500 грн, однако они служат гораздо дольше.

Стоит участь специфику приготовления блюд "туристическим" способом. Опытные путешественники выбирают посуду с маленьким объемом и тонкими стенками, что помогает экономить газ.

Вы не сможете сварить борщ на 10 человек, поэтому на горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Чтобы разнообразить меню, стоит обратить внимание на готовые блюда в банках или сублимированные продукты.

На случай, если у вас нет возможности готовить горячую пищу, нужно запастись продуктами длительного хранения: сухофруктами или орешками, шоколадом, энергетическими батончиками, медом, салом, консервами и т.д.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" поделился забавными лайфхаки на случай отсутствия света и воды.