Війна — день 296: росіяни обстрілюють Херсон і намагаються наступати на Донбасі

Оперативно про головне 16 грудня

Вторгнення військ росії в Україну триває 296 днів. Енергосистема України продовжує нарощувати втрачені внаслідок ворожих обстрілів потужності, проте загроза повторного обстрілу зберігається. Окупанти обстрілюють Херсон та інші розташовані поблизу лінії фронту міста, а також продовжують атакувати українські позиції в районі Бахмута. Тим часом Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти росії і затвердить його письмово у п’ятницю, 16 грудня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Українські системи ППО підвищили ефективність до 80% — Рєзніков.

00:10 На окупованій частині Луганщини вибухнув склад із боєприпасами: спалахнула пожежа, чути детонацію.

00:00 НАЗК виявило факти можливого незаконного збагачення народного депутата Верховної Ради IX скликання Наталії Королевської на суму близько 50 млн грн та умисне внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

З даними за 13 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 293: окупанти зазнають величезних втрат, але тиснуть під Бахмутом

Інформація за 14 грудня доступна у зведенні: Війна — день 294: в Україні відновлюється електропостачання, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Про те, що відбувалося 15 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 295: ситуація в енергетиці України покращилася, "бавовни" в росії