Війна — день 295: ситуація в енергетиці України покращала, "бавовни" в росії

Оперативно про головне 15 грудня

Вторгнення військ росії в Україну триває 295 днів. Спроби окупантів знову вдарити дронами-камікадзе не мали успіху. Тим часом у прикордонних з Україною регіонах росії продовжуються вибухи. Обстановка на фронті залишається складною: окупанти тиснуть на Донбасі, хоч і не мають суттєвих успіхів. ВСУ продовжують бити далекобійним озброєнням по тилах ворога.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Зеленський заявив, що за цей тиждень "маємо важливий прогрес" у питанні ППО. "Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну та протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні ППО", — Сказав він у відеозверненні.

З даними за 12 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 292: важкі бої за Бахмут, ЗСУ мають успіхи на Луганщині

Інформація за 13 грудня доступна у зведенні: Війна — день 293: окупанти зазнають величезних втрат, але тиснуть під Бахмутом

Про те, що відбувалося 14 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 294: в Україні відновлюється електропостачання, ЗСУ б’ють по тилах окупантів