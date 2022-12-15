Зеленський чітко пояснив, що дасть путіну шанс пожити довше

путін може врятувати життя свого оточення і своє власне, але для цього є умова

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що путін не має шансів виграти кровопролитну війну, яку він розв’язав проти України. Чим швидше російський диктатор це визнає та виведе свої війська з території нашої країни, тим довше проживе і він, і його оточення.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю The economist.

"Чим швидше закінчиться війна — і, якщо росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", — наголосив Зеленський.

Глава держави переконаний, що поразка путіна вже є очевидним фактом. Своєю чергою, Україна має вийти на кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, російський агресор може повернутися знову.

Також Зеленський наголосив, що лише путін може перевести війну з військового на дипломатичний шлях. Однак це може статися в одному випадку.

"Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді розпочнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", — додав президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, що буде з війною в Україні, якщо путін помре. За його словами, у такому разі органи влади країни-агресора перестануть працювати, що своєю чергою вплине на війну.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, коли, на його думку, в Україні закінчиться війна.