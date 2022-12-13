Нам треба вистояти: Зеленський озвучив ЄС шість пунктів, як допомогти Україні

Зеленський виступив на конференції у Франції

Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Солідарні з українським народом", яка проходить у Парижі, озвучив шість пунктів, як допомогти Україні.

Глава держави заявив про необхідність узгодження речей, які не лише допоможуть Україні вистояти взимку, а й максимально наочно доведуть будь-які антидемократичні та антиєвропейські сили, і в першу чергу росію, що Європа навчилася не допускати катастрофи та захищати своїх людей.

Ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто – постачання електрики з країн Європейського Союзу в Україну. Обсяг – до двох гігават.

Закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.

Через руйнацію терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. Як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.

Фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України. 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близко одного гігавата електрики.

Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Поки ми, на жаль, ще не маємо такої сучасної системи ППО, яка могла би збивати сто відсотків російських ракет і дронів. Але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка зможе на сто відсотків позбавити сенсу терористичну тактику росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський у розмові з провідним Девідом Леттерманом обговорив війну в Україні, її закінчення та росію.

Також ми повідомляли про те, що президент України значно збільшив кількість переговорів із представниками країн-партнерів.