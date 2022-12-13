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Нам треба вистояти: Зеленський озвучив ЄС шість пунктів, як допомогти Україні

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Володимир Зеленський Новина оновлена 13 грудня 2022, 14:31
Володимир Зеленський. Фото twitter.com/epravda

Зеленський виступив на конференції у Франції

Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Солідарні з українським народом", яка проходить у Парижі, озвучив шість пунктів, як допомогти Україні.

Глава держави заявив про необхідність узгодження речей, які не лише допоможуть Україні вистояти взимку, а й максимально наочно доведуть будь-які антидемократичні та антиєвропейські сили, і в першу чергу росію, що Європа навчилася не допускати катастрофи та захищати своїх людей.

  • Ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.
  • Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто – постачання електрики з країн Європейського Союзу в Україну. Обсяг – до двох гігават.
  • Закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.
  • Через руйнацію терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. Як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.
  • Фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України. 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близко одного гігавата електрики.
  • Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Поки ми, на жаль, ще не маємо такої сучасної системи ППО, яка могла би збивати сто відсотків російських ракет і дронів. Але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка зможе на сто відсотків позбавити сенсу терористичну тактику росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський у розмові з провідним Девідом Леттерманом обговорив війну в Україні, її закінчення та росію.

Також ми повідомляли про те, що президент України значно збільшив кількість переговорів із представниками країн-партнерів.

Теги:
#Україна #Європа #Париж #Допомога #Володимир Зеленський