Нам треба вистояти: Зеленський озвучив ЄС шість пунктів, як допомогти Україні
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Зеленський виступив на конференції у Франції
Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Солідарні з українським народом", яка проходить у Парижі, озвучив шість пунктів, як допомогти Україні.
Глава держави заявив про необхідність узгодження речей, які не лише допоможуть Україні вистояти взимку, а й максимально наочно доведуть будь-які антидемократичні та антиєвропейські сили, і в першу чергу росію, що Європа навчилася не допускати катастрофи та захищати своїх людей.
- Ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.
- Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто – постачання електрики з країн Європейського Союзу в Україну. Обсяг – до двох гігават.
- Закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.
- Через руйнацію терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж передбачалося. Як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.
- Фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України. 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близко одного гігавата електрики.
- Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Поки ми, на жаль, ще не маємо такої сучасної системи ППО, яка могла би збивати сто відсотків російських ракет і дронів. Але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка зможе на сто відсотків позбавити сенсу терористичну тактику росії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський у розмові з провідним Девідом Леттерманом обговорив війну в Україні, її закінчення та росію.
Також ми повідомляли про те, що президент України значно збільшив кількість переговорів із представниками країн-партнерів.