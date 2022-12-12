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Зеленський провів переговори з Макроном та Байденом: які питання обговорювалися

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 12 грудня 2022, 01:56
Володимир Зеленський

Президент України продовжує озвучувати Заходу проблеми та потреби країни

Президент Володимир Зеленський, який озвучив днями українську формулу миру, продовжує активно спілкуватися із західними лідерами.

Так, напередодні він провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, обговоривши, крім української формули світу, також ситуацію в енергетичній сфері України.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули світу, співпрацю в обороні та енергетичній стабільності України", — написав президент Зеленський.

Крім того, близько півночі відбулася телефонна розмова між президентами України та США.

У її ході Зеленський подякував Байдену за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

"Це не тільки сприяє досягненню успіху в полі бою, а й підтримує стабільність української економіки", - написав український лідер у Telegram.

Також президент України заявив, що ми цінуємо ту допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми після атак країни-агресора РФ.

"Сподіваюся на подальше поглиблення співробітництва у цій сфері. Вказав на важливість формування ефективної протиповітряної оборони для України. Слід зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період", – додав Зеленський.

Також президент нашої країни висловив подяку американському лідерові за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Дякую за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів ", — додав глава Української держави.

Зазначимо, що остання розмова між президентами відбулася 4 жовтня. Тоді вони обговорили санкції проти Росії та перебіг війни.

Нагадаємо, що окрім допомоги озброєнням США надають нашій країні допомогу й у гуманітарній сфері: так, напередодні було узгоджено програму прийому біженців з України.

Теги:
#Переговори #Джо Байден #Володимир Зеленський #Еммануель Макрон