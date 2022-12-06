Буданов заявив, що росія вже програла, але зробив українцям попередження

Українців чекають важкі часи

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився про війну в Україні та дав прогноз на найближчий час.

Так, за словами Буданова, які він сказав в ефірі національного телемарафону, попереду українців очікують важкі часи, але водночас програш росії вже є вирішеним питанням.

"Так, буде ще важко певний період часу, але глобально це нічого не змінить", — каже Буданов.

Головний український розвідник зазначив, що за останні три місяці риторика кремлівських пропагандистів різко змінилася у бік критики військового керівництва росії. Також вони почали говорити, щоб "не програти". Але, на думку Буданова, це вже неминучі процеси.

"Програш вже в наявності. Це все вилізло вперед. Будуть ще трохи важкі часи, але програш росії — це вже вирішене питання, і вони самі про це чудово знають", — пояснив Буданов.

Також Буданов додав, що всередині росії вже починається поділ за принципом "яка група прийде наступною".

"Чекати, щоб росіяни тисячами вийшли на вулицю, то цього не буде. росія не та країна. Там буде інакше", — заявив Буданов.

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