Окупанти скоро можуть втікти з важливого міста України: названо умову

Російські війська можуть потрапити у пастку

Російські війська можуть невдовзі зробити ще один "жест доброї волі", проте це можливо за певних умов.

Так, на думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, яку він озвучив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, окупанти можуть потрапити у пастку у місті Енергодар (Запорізька область). Це може статися, якщо українські війська підуть у наступ на місто Мелітополь. Тоді, за словами Арестовича, угруповання окупантів поблизу Запорізької АЕС залишиться в глибокому тилу у ЗСУ — "без постачання та повного оточення".

Цю перспективу, як зазначив радник ОП, розуміють і в командуванні російських військ, а тому, побоюючись наступу, вони можуть покинути ЗАЕС і місто Енергодар, видавши це за черговий "жест доброї волі".

"Нам там навіть воювати не треба: ми підійшли, оточили, почекали, поки вони там здут з голоду, а Запорізьку АЕС забрали тепленькою і без жодного пошкодження. Вони це знають. Тому всі розмови — не жест доброї волі, а це спільні їхні заходи відчайдушних спроб забезпечити оборону півдня і зробити так, щоб частина їхніх сил і коштів не потрапила до пастки, в тому числі і в Енергодарі", — сказав Арестович.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що окупанти нібито роздумують про відхід з Енергодару. За це, за словами журналістів, росія може попросити про отримання гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України. При цьому в росії вже поспішили спростувати ці слова.

Також ми повідомляли про те, що на захопленій Запорізькій атомній станції окупанти призначили нового директора та продовжують встановлювати свої правила.