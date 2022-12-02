ЗМІ: окупанти готові піти із ЗАЕС, але за однієї умови — у росії відреагували

ЗМІ дізналися, які умови може ставити рф для виходу із ЗАЕС

росія може відвести свої війська із Запорізької атомної електростанції вже незабаром.

Як повідомляє російське видання "Медуза", посилаючись на власні джерела, близькі до кремля, у Москві роздумують над черговим "жестом доброї волі". Їм може бути відхід з території ЗАЕС. Однак, у матеріалі йдеться, що піти на такий крок у росії готові за умови отримання гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України.

"У Кремлі та уряді є готовність до угоди. Качати та продавати (нафту та газ) дуже важливо для російського бюджету", — передає видання свого джерела.

Зазначається, що через території нашої країни проходить південна гілка трубопроводу "Дружба", яким нафта з росії поставляється в країни Європи (Угорщину, Словаччину, Чехію та Польщу). Загалом на "Дружбу" припадає приблизно третина всіх російських постачань нафти до європейських країн.

"Українська ділянка "Дружби" належить "Укртранснафті", яка бере з росії плату за транзит нафти, а також має технічну можливість її зупинити. Із середини листопада постачання трубопроводом йдуть з перебоями через ракетні удари. "стане головним способом транспортування російської нафти до Європи, оскільки набуде чинності європейське ембарго на постачання нафти з росії", — повідомляє "Медуза".

У свою чергу, за словами кореспондента каналу "Росія 24" Ольги Курлаєвої, в "Росенергоатомі" спростували повідомлення про готовність росії піти із Запорізької АЕС в обмін на стабільний транзит газу та нафти з росії через Україну. Директор концерну Ренат Карчаа в особистій бесіді з кореспондетом заявив:

"Жодних ознак "догляду" концерну зі станції немає. Навпаки: вкладаються гроші в модернізацію, набирається штат у різні структури, а договори уклали понад 2500 співробітників".

Зазначимо, що, як передає видання "Українська правда", мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що про відхід росіян з якогось населеного пункту Запорізької області говорити поки що зарано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський вказав на важливу деталь, яка може говорити про те, що звільнення ЗАЕС вже близько.

Також ми повідомляли про те, що ролітолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов пояснив, чому неможливо повернути ЗАЕС дипломатичним чи економічним шляхом.