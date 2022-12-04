Окупанти можуть опинитися в "котлі": експерт зробив оптимістичний прогноз щодо Криму

ЗСУ можуть залишити окупантів без підкріплення та перейти до зачистки півострова

Тимчасово окупований росіянами Крим може стати для загарбників справжнім оперативним "котлом". Проте задля досягнення цієї мети є кілька умов.

По-перше, Збройним силам України необхідно буде перерізати сухопутний коридор. По-друге, повністю знищити кримський міст. Про це військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 каналу.

"Процеси проходитимуть у такій послідовності. Вихід на Азовське море в будь-якій точці, перетин сухопутного коридору. З будь-якої точки до Кримського мосту десь 150 кілометрів. Допустимо з того ж Бердянська. Тоді Кримський міст можна знищити тими ж "Гарпунами" або "Нептунами"", — сказав Світан.

Експерт зазначив, що вже приблизно через тиждень чи півтора після того, як росіяни залишаться без підкріплення, у них закінчаться боєприпаси, і тоді українські військові зможуть починати зачищати півострів.

Також Світан додав, що далі для загарбників настане кримсько-херсонський котел. Водночас росіяни, які знаходяться на території Запорізької області, будуть змушені бігти на півострів, щоб спробувати евакуюватися звідти за допомогою Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк зробив несподівану заяву щодо Криму, якою шокував Українців. Він розповів, коли планує побувати на півострові.