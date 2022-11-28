Подоляк розбурхав соцмережі обіцянкою щодо Криму (відео)

Мережа облетіло відео з несподіваною заявою Подоляка з приводу Криму

Поки українські експерти висловлюють припущення щодо можливості звільнення Криму, в Офісі президента натякають, що це може статися вже через півроку.

Так, Подоляк зробив несподівану заяву про те, що за шість місяців він опиниться на півострові та вийде звідти в ефір українського телеканалу. Сміливу заяву радник Офісу президента Михайло Подоляк озвучив під час недільного ефіру телемарафону. Однак сьогодні вона почала активно поширюватися соціальними мережами.

"Через місяців шість я спеціально поїду на набережну в Ялті, там я маю улюблене місце. Я звідти включуся, гарантую вам, і ми поговоримо про те, яким буде Крим", — заявив Подоляк.

Радник ОП зазначив, що розмова йтиме про "вільний Крим". На той час, за його припущеннями, з нього вже поїдуть усі росіяни.

"Звідти вже поїдуть усі росіяни, які вкрали наше з вами майно, бо суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти та мародерити", — додав Подоляк.

У коментарях під відео користувачі подякували Подоляку за оптимістичний прогноз і зазначили, що дуже чекають настання цього дня.

Нагадаємо, раніше офіцер військової розвідки, викладач Портсмутського університету Френк Ледвідж, розповів про те, що деокупація Криму може принести кілька серйозних проблем.