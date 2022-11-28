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Подоляк розбурхав соцмережі обіцянкою щодо Криму (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Михайло Подоляк Новина оновлена 28 листопада 2022, 16:04
Михайло Подоляк. Фото president.gov.ua

Мережа облетіло відео з несподіваною заявою Подоляка з приводу Криму

Поки українські експерти висловлюють припущення щодо можливості звільнення Криму, в Офісі президента натякають, що це може статися вже через півроку.

Так, Подоляк зробив несподівану заяву про те, що за шість місяців він опиниться на півострові та вийде звідти в ефір українського телеканалу. Сміливу заяву радник Офісу президента Михайло Подоляк озвучив під час недільного ефіру телемарафону. Однак сьогодні вона почала активно поширюватися соціальними мережами.

"Через місяців шість я спеціально поїду на набережну в Ялті, там я маю улюблене місце. Я звідти включуся, гарантую вам, і ми поговоримо про те, яким буде Крим", — заявив Подоляк.

Радник ОП зазначив, що розмова йтиме про "вільний Крим". На той час, за його припущеннями, з нього вже поїдуть усі росіяни.

"Звідти вже поїдуть усі росіяни, які вкрали наше з вами майно, бо суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти та мародерити", — додав Подоляк.

У коментарях під відео користувачі подякували Подоляку за оптимістичний прогноз і зазначили, що дуже чекають настання цього дня.

Крим, Подоляк, визволення
Крим, Подоляк, визволення
Крим, Подоляк, визволення

Нагадаємо, раніше офіцер військової розвідки, викладач Портсмутського університету Френк Ледвідж, розповів про те, що деокупація Криму може принести кілька серйозних проблем.

Теги:
#Крим #Війна #Звільнення #Михайло Подоляк