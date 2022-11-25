Міцний горішок: офіцер розвідки назвав дві проблеми із деокупацією Криму

Багато росіян будуть противитися тому, щоб півострів повернувся під повноцінний контроль України

Після звільнення лівобережної Херсонщини у суспільстві посилилися розмови про наближення звільнення Кримського півострова. Від того, яку тактику поведінки обере військове командування України, багато в чому залежатиме і загальний результат війни з росією. Проте офіцер військової розвідки, викладач Портсмутського університету Френк Ледвідж зазначає, що деокупація Криму може дати кілька серйозних проблем.

Про це пише "НВ", передає "Телеграф". На думку Ледвіджа, в оборонному плані Крим є "міцним горішком", адже навіть під час громадянської війни в рф 1920 року і Другої світової війни на Перекопському перешийку, незважаючи на його невеликі розміри, тривали кровопролитні бої.

Сам собою півострів є дуже важливим у стратегічному плані як для України, так і для росії. Перша проблема — воєнного характеру, адже деокупація цієї території ставить чимало викликів перед ЗСУ. Навіть у разі відсутності на перешийку достатньої кількості оборонних військ тут може статися не одне серйозне фронтове зіткнення, що зазнає великих втрат з обох сторін.

"По-друге, напади на Крим загрожують політичними небезпеками. Насамперед більшість росіян згодні з тим, що Крим, у якому переважає російське населення, на відміну від інших окупованих територій України, на законних підставах є територією росії", — пояснює Френк Ледвідж, ґрунтуючись на загальних настроях та особистому спілкуванні з другом із рф, якого за його погляди вигнали з батьківщини.

За словами офіцера, росіяни можуть спокійно "проковтнути" втрату Бердянська чи Маріуполя, але за спроби деокупації Україною Криму можуть згуртуватися. Це, у свою чергу, може призвести до ймовірності ескалації, яка включає навіть використання тактичної ядерної зброї. Втім, цей варіант сам Ледвідж вважає не надто ймовірним.

Україна, зазначає він, може відмовитись від звільнення півострова військовим шляхом. Для цього ЗСУ доведеться прорвати оборону росіян у Запорізькій області, щоб деокупувати цей регіон та повернути під контроль Маріуполь на Донеччині.

"Це дозволило б відновити позиції, які були на момент вторгнення 24 лютого, і означало б явну та недвозначну стратегічну перемогу Києва, — пояснює експерт. — Це також дасть Україні перевагу в будь-яких переговорах. Нинішні основні шляхи постачання росії в Крим будуть перерізані, і це завдання буде завершено остаточною руйнацією Керченського мосту".

Таким чином, від того, який шлях обере керівництво України щодо Криму, багато в чому залежатиме подальший розвиток війни. Проте найближчим часом ознак її закінчення Ледвідж, на жаль, не бачить.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими можуть бути передбачувані терміни деокупації півострова та чи вплине на плани ЗСУ ядерний шантаж рф.

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