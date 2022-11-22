Злякалися HIMARS-ів? З’явилися чутки про евакуацію Криму

Влада окупантів інформацію спростовує і стверджує, що півострів у безпеці

У мережі почала масово поширюватися інформація про евакуацію Армянська через те, що місто знаходиться в зоні ударів реактивної артилерійської системи HIMARS, яка нещодавно успішно спрацювала в Іловайську. "Влада" Криму інформацію спростовує, і стверджує, що півострів у безпеці. Повідомлення зі спростуваннями так званих фейків про евакуацію в Вірменську 22 листопада активно публікують росЗМІ.

Про евакуацію жінок та дітей із міста розповів російський блогер-військор Роман Сапоньков у вівторок, 22 листопада.

Крім цього, у мережі поширюється інформація про те, що до вивезення готуються адміністративні та військові об’єкти через небезпечне розташування Армянська. Передбачається, що це місто, як і Скадовськ, знаходиться у зоні поразки українських HIMARS.

Армянськ на карті Криму

Офіційна "влада" Криму інформацію про евакуацію спростовує, називаючи її фейковою.

"Жодної евакуації немає. Вживаються всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки нашого півострова. Переконливо прошу всіх орієнтуватися лише на перевірені джерела інформації", — написав представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у своєму Телеграм-каналі.

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