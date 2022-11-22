Испугались HIMARS-ов? Появились слухи об эвакуации Крыма

Власти оккупантов информацию опровергают и утверждают, что полуостров в безопасности

В сети начала массово распространяться информация об эвакуации Армянска, из-за того, что город находится в зоне ударов реактивной артиллерийской системы HIMARS, которая недавно успешно сработала в Иловайске. "Власти" Крыма, информацию опровергают, и утверждают, что на полуострове безопасно. Сообщения с опровержениями так называемых фейков об эвакуации в Армянске 22 ноября активно публикуют росСМИ.

Об эвакуации женщин и детей из города рассказал российский блогер-восень Роман Сапоньков во вторник, 22 ноября.

Помимо этого, военные корреспонденты распространяют информацию о том, что к вывозу готовятся административные и военные объекты из-за опасного расположения Армянска. Предполагается, что этот город, как и Скадовск, находится в зоне поражения украинских HIMARS.

Армянск на карте Крыма

Официальные "власти" Крыма информацию об эвакуации опровергают, называя ее фейковой.

"Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации", — написал представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

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