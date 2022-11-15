Крымская пахлава и черные пакеты: Буданов заинтриговал украинцев новым приобретением разведчиков за миллионы гривен

В ведомстве отметили, что Black box является не единственным общим проектом ГУР и фонда "Вернись живым"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) совместно с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" решили реализовать еще один проект общая стоимость которого составила 40 миллионов гривен.

Соответствующую информацию во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграмм-канале, отметив, что в октябре благотворителям удалось приобрести и затем передать представителям ГУР оборудование, способное уменьшить наступательный потенциал россии. Детали проекта, к сожалению, остались в секрете.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес россии ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", — пояснил глава ведомства Кирилл Буданов.

Стоит отметить, что Black box является не единственным совместимым проектом ГУРовцев и благотворителей. К примеру, летом 2022 года совместными усилиями им удалось приобрести комплекс Bayraktar TB2 общая стоимость которого 16 502 450 долларов. Он состоит из нескольких ударных беспилотников, систем воздушной связи, а также мобильного комплекса наземного управления.

В комментариях украинцы пока неизвестной вещи, которая поможет Вооруженным силам радуются и шутливо высказывают свои предположения о том, что может быть в черном ящике. Некоторые предполагают, что внутри лежат ядерная бомба, клад или смерть президента россии Владимира Путина. Есть и такие, кто думает, что в ящике находится какая-нибудь полезная для ГУР электроника.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Главном управлении разведки Минобороны Украины обратились к российским военным с требованием сдаваться в плен, чтобы не быть ликвидированы во время зачистки города.