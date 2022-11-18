Крымской королеве красоты в россии "отомстили" за украинскую песню

"Миссис Крым" спела легендарный украинский хит, который оккупанты назвали "боевым гимном экстремистской организации"

Победившая на конкурсе "Королева красоты — Крым. Весна 2022" Ольга Валеева не смогла получить российское гражданство. Ей отказали из-за исполнения легендарной украинской песни "Ой у лузі червона калина", после которого девушка оказалась в центре скандала и получила огромное количество хейта в свой адрес в социальных сетях.

С заявлением о приеме в гражданство россии Валеева обратилась еще в августе текущего года. Однако сегодня поступил в ответ, в котором указывается об отказе. Об этом сообщается в Telegram-канале так называемого Министерства внутренних дел по Республике Крым.

"Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", — говорится в заявлении.

Отметим, что в октябре "Миссис Крым" опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она исполняет украинскую песню "Ой у лузі червона калина". После этого ролика на неё посыпались гневные обвинения от россиян. В свою очередь Валеева попыталась оправдаться и опубликовала объяснение своего поступка.

"Говорю как есть ! Я знать не знала что эта песня с чем то связана и является какой-то запрещённой! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов ! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)", — написала Валеева на своей странице в Instagram.

Однако даже оправдания не помогли Валеевой, поскольку под этим постом обвинения девушки в исполнении украинского хита продолжились.

К слову, Валеева в своих соцсетях никак не прокомментировала новость о том, что ей не удалось получить российское гражданство.

Напомним, что певицу-предательницу Ани Лорак, которая продолжает развлекать российскую публику, украинцы раскритиковали в соцсети.